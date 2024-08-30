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08:04, 30 августа 2024Экономика

Россиянам рассказали об опасности обрушившегося на Японию тайфуна

Синоптик Вильфанд: тайфун «Шаньшань» пройдет мимо Приморского края

Фото: Kyodo / Reuters

Обрушившийся на Японию тайфун «Шаньшань» не должен затронуть Приморский край, он пройдет мимо территории России. О потенциальной опасности явления для россиян рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

«Тайфун, который проходит через Японию, по расчетам, не заденет Приморский край. Это очень интенсивный тайфун, но, по расчетам, территорию России он не затронет», — заявил синоптик. Вильфанд пояснил, что «Шаньшань» медленно движется в северо-восточном направлении. В местах, где проходит тайфун, ветер усиливается до 35-40 метров в секунду.

Тайфун «Шаньшань» обрушился на остров Кюсю на юго-западе Японии утром 29 августа. Метеорологи спрогнозировали, что к пятнице, 30 августа, на юге острова выпадет примерно 1100 миллиметров осадков — почти половина среднегодовой нормы.

Сильный дождь вызвал оползни и оставил тысячи человек без света. Пришлось отменить сотни авиарейсов, приостановить движение поездов и закрыть заводы. Ситуация стала опасной для жизни. В связи с этим власти призвали эвакуировать четыре миллиона жителей.

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      Нина Ташевская
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