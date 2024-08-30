Мужчину поймали за воровство и насыпали ему перец на гениталии

В Индии задержали пятерых жителей деревни из штата Бихар, которые заподозрили мужчину в воровстве, избили и подвергли «бесчеловечным пыткам». Об этом сообщает News9Live.

Скандал разразился после того, как в социальных сетях начало распространяться видео избиения мужчины, подозреваемого в воровстве. В ходе расправы селяне решили его пытать. В частности, они насыпали ему на гениталии порошок перца чили, тем самым причинив сильную боль.

Полиция объявила участников избиения в розыск. Вскоре были задержаны трое преступников, а позже еще двое. Выяснилось, что зачинщик расправы обвинил пострадавшего в магазинной краже.

По факту инцидента ведется расследование. Пятерых участников избиения уже арестовали, еще несколько человек разыскивают. Также правоохранители попросили граждан не распространять вирусный ролик, так как он оскорбляет человеческое достоинство.

Ранее сообщалось, что в Индии учитель жестоко избил ученика за невыполненную домашнюю работу. Педагог схватил палку и начал бить школьника по лицу.

