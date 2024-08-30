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02:02, 30 августа 2024Из жизни

Мужчину поймали за воровство и насыпали ему перец на гениталии

Фото: Pxhere

В Индии задержали пятерых жителей деревни из штата Бихар, которые заподозрили мужчину в воровстве, избили и подвергли «бесчеловечным пыткам». Об этом сообщает News9Live.

Скандал разразился после того, как в социальных сетях начало распространяться видео избиения мужчины, подозреваемого в воровстве. В ходе расправы селяне решили его пытать. В частности, они насыпали ему на гениталии порошок перца чили, тем самым причинив сильную боль.

Полиция объявила участников избиения в розыск. Вскоре были задержаны трое преступников, а позже еще двое. Выяснилось, что зачинщик расправы обвинил пострадавшего в магазинной краже.

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По факту инцидента ведется расследование. Пятерых участников избиения уже арестовали, еще несколько человек разыскивают. Также правоохранители попросили граждан не распространять вирусный ролик, так как он оскорбляет человеческое достоинство.

Ранее сообщалось, что в Индии учитель жестоко избил ученика за невыполненную домашнюю работу. Педагог схватил палку и начал бить школьника по лицу.

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      Никита Савин
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