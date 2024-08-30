На российских курортах резко подорожали квартиры

Квартиры на курортах Краснодарского края подорожали на 14 процентов

Квартиры на курортах Краснодарского края резко подорожали — цены на жилье с августа 2023 года выросли в среднем на 14 процентов. Такие данные приводят аналитики федерального портала «Мир квартир» в своем исследовании.

Средняя цена одного квадратного метра вторичного жилья на черноморском побережье достигла 196,65 тысячи рублей. Сильнее всего готовые квартиры подорожали в Новороссийске — в среднем на 20,1 процента, до 156,78 тысячи рублей за квадратный метр.

Второе место по этому показателю занимает Анапа (плюс 17,1 процента, до 167,37 тысячи рублей за «квадрат»), а третье — Сочи (плюс 16,5 процента, до 294,19 тысячи рублей за «квадрат»). Меньше всего жилье подорожало в Геленджике — плюс 7,6 процента, до 226,16 тысячи рублей.

Средняя цена квартиры на вторичном рынке Краснодарского края выросла на 14,3 процента, до 9,6 миллиона рублей. При этом предложение готового жилья на черноморском побережье сократилось на 38 процентов.

Эксперты связывают такую динамику с ростом цен на новостройки, из-за которого потенциальные покупатели массово переключились на вторичный рынок. «Тем более, что льготной ипотеки на новостройки для широкого потребителя больше нет, а цены на вторичном рынке на 22 процента ниже. Однако теперь собственники, определяя ценник, будут ориентироваться и на возросший спрос, и на стоимость новостроек, так что на вторичном рынке мы ожидаем продолжения роста цен», — пояснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Ранее сообщалось, что россиянам стали чаще отказывать в ипотеке — доля негативных ответов по обращениям за жилищными кредитами выросла до 57 процентов по итогам июля. Этот показатель стал максимальным с начала года.