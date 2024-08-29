Россиянам стали чаще отказывать в ипотеке

НБКИ: доля отказов россиянам в ипотеке достигла годового максимума

Россиянам стало сложнее взять ипотеку: доля отказов в жилищных кредитах выросла до 57 процентов по итогам июля — это максимальный показатель с начала 2024 года. Такие данные приводят в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), пишет РБК.

Аналитики отметили, что снижение уровня одобрений ипотеки фиксируется как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости. Так, в июле отказ в кредите на покупку квартиры в новостройке получили 73 процента клиентов по сравнению с 59 процентами в июне. В ипотеке на «вторичку» в июле получили отказ 50 процентов россиян, тогда как в июне — 42 процента.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что число отказов в ипотеке в России выросло, так как многие кредитные организации еще не определились с оптимальной политикой в новых условиях.

Ранее стало известно, что россияне массово охладели к льготной ипотеке — доля госкредитов на жилье в общем объеме выдачи резко снизилась и достигла 57 процентов.