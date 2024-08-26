ОКБ: доля льготной ипотеки в общем объеме выдачи резко снизилась

В июле 2024 года россияне массово охладели к льготной ипотеке — доля госкредитов на жилье в общем объеме выдачи резко снизилась и достигла 57 процентов. Такие данные приводят специалисты Объединенного кредитного бюро (ОКБ), пишет ТАСС.

По данным специалистов, за месяц банки выдали 31,81 тысячи льготных ипотек на 166,1 миллиарда рублей. Средний размер кредита достиг 5,22 миллиона рублей, а средний срок — 289 месяцев (24 года и 1 месяц).

Для сравнения, в июне доля льготной ипотеки была на уровне 73 процентов от общего числа кредитов на жилье. Тогда было выдано 129,15 тысячи льготных ипотек на сумму в 680,33 миллиарда рублей. Средний размер кредита достигал 5,27 миллиона рублей, а средний срок — 314 месяцев (26 лет и 2 месяца).

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал семейную ипотеку одним из самых востребованных инструментов для поддержки россиян с детьми. По словам главы правительства, программой льготного ипотечного кредитования уже воспользовались более трех миллионов родителей с детьми. При этом почти треть пришлась на семейную ипотеку.