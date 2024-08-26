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17:21, 26 августа 2024Экономика

Мишустин назвал один из самых востребованных видов ипотеки

Мишустин: льготной ипотекой воспользовались больше 3 миллионов родителей

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Семейная ипотека в России остается одним из самых востребованных инструментов для поддержки россиян с детьми. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его цитирует РИА Новости.

По словам главы правительства, программой льготного ипотечного кредитования уже воспользовались более трех миллионов родителей с детьми. При этом почти треть пришлась на семейную ипотеку.

Ранее председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил о том, что в России могут появиться четыре новые льготные ипотечные программы. Они будут рассчитаны на специалистов, занятых в промышленности и в строительстве. Кроме того, речь идет о ссудах для молодых кадров и для жителей регионов, испытывающих демографические проблемы.

Между тем в июле объем выдачи ипотеки снизился почти вдвое — до 356 миллиардов рублей, хотя в июне речь шла о 788 миллиардах.

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