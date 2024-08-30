На Украине признали нежелание немцев помогать Киеву

Посол Мельник: общество Германии выступает за заморозку помощи Киеву

Большая часть немецкого общества выступает за полную заморозку помощи Украине, а также за принуждение Киева к переговорам. Об этом заявил посол Украины в Бразилии, ранее возглавлявший посольство республики в Берлине, передает «Украинская Правда».

«Во-первых, большая часть общества Германии выступает за полное замораживание любой помощи Украине, за прекращение войны, за принуждение нас к переговорам. А тут еще можно сказать: "О, да украинцы разрушили нашу критическую инфраструктуру, а мы им помогаем"», — сказал он отвечая на вопрос о том, как может повлиять на немецко-украинские отношения расследование подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

При этом, по словам Мельника, официальный Берлин обходит стороной эту тему, чтобы не вступать в дискуссии.

14 августа стало известно, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца, работающего инструктором по дайвингу по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». При этом уточняется, что главный подозреваемый находился на территории Польши и сейчас его местонахождение неизвестно.