На Украине рассказали о возможности мобилизации пенсионеров

News.Telegraf: на Украине могут мобилизовать вышедших на пенсию правоохранителей

На Украине могут мобилизовать вышедших на пенсию правоохранителей на общих основаниях. Об этом сообщил председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает News.Telegraf.

Согласно законодательству Украины, никаких ограничений на мобилизацию бывших правоохранителей нет. Поэтому ушедшего на пенсию в 40-45 лет после службы полицейского могут мобилизовать на общих основаниях. Вениславский сообщил, что их переводят по специальному учету на общий военный учет.

Подчеркивается, что в законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета» произошли изменения в мобилизации полицейских. Они должны перейти из специального учета на всеобщий военный учет, однако это не приравнивается к их мобилизации.

Ранее на Украине предложили освободить от мобилизации чиновников и полицейских. Также в Верховной Раде захотели предоставить отсрочку от мобилизации 30 процентам чиновников местных органов власти.

