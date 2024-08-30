Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:01, 30 августа 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о возможности мобилизации пенсионеров

News.Telegraf: на Украине могут мобилизовать вышедших на пенсию правоохранителей

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине могут мобилизовать вышедших на пенсию правоохранителей на общих основаниях. Об этом сообщил председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает News.Telegraf.

Согласно законодательству Украины, никаких ограничений на мобилизацию бывших правоохранителей нет. Поэтому ушедшего на пенсию в 40-45 лет после службы полицейского могут мобилизовать на общих основаниях. Вениславский сообщил, что их переводят по специальному учету на общий военный учет.

Подчеркивается, что в законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета» произошли изменения в мобилизации полицейских. Они должны перейти из специального учета на всеобщий военный учет, однако это не приравнивается к их мобилизации.

Ранее на Украине предложили освободить от мобилизации чиновников и полицейских. Также в Верховной Раде захотели предоставить отсрочку от мобилизации 30 процентам чиновников местных органов власти.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Украина назвала условие продления транзита газа в Европу

      Налоговая приостановила операции по счетам соратника Дурова

      Актер Борис Щербаков был госпитализирован

      Регион России на границе с Украиной получил дополнительные средства для борьбы с дронами

      На Украине рассказали о возможности мобилизации пенсионеров

      Россиянам предрекли 35-градусную жару

      США назвали подходящей страной для начала гражданской войны

      На Украине признали нежелание немцев помогать Киеву

      В России призвали ВСУ продолжать сбивать истребители F-16

      В Кремле высказались об опасениях по поводу визита Путина в участвующую в МУС Монголию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше