На Украине захотели уволить главу «Укрэнерго» из-за плохой защиты энергообъектов

Главу «Укрэнерго» Кудрицкого захотели уволить из-за плохой защиты энергообъектов

На Украине захотели уволить главу Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на информированные источники в правительстве страны.

По данным журналистов, в ходе заседания Ставки президента Украины Владимира Зеленского в пятницу днем был рассмотрен вопрос энергетики. В том числе обсуждались ликвидация последствий атак на украинские энергообъекты и строительство защитных сооружений.

«Кудрицкому вменяют ненадлежащее выполнение предыдущих решений Ставки и плохую защиту объектов "Укрэнерго"», — объяснил источник издания причины возможного увольнения главы компании.

Ранее в «Укрэнерго» заявляли, что планы на зиму после российских ударов по украинским энергообъектам 26 августа будут пересмотрены. По словам члена наблюдательного совета компании Юрия Бойко, изменения будут «безусловно носить знак "минус"».