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17:25, 30 августа 2024Мир

На Западе заявили о достижении США последней стадии эскалации конфликта на Украине

Дотком: США достигли последней стадии эскалации в конфликте на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

США достигли последней стадии эскалации в конфликте на Украине, о чем свидетельствует возможная готовность Вашингтона к нанесению Киевом ударов вглубь территории России. Об этом заявил немецкий бизнесмен Ким Дотком в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Мы достигли последней ступени на лестнице эскалации», — написал предприниматель.

Дотком также задался вопросом о том, когда именно Конгресс США разрешил американскому лидеру Джо Байдену начать «прямую войну с Россией».

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России западным оружием не означают вступления Европейского союза (ЕС) в войну. Он также призвал страны Евросоюза снять ограничения на удары ВСУ дальнобойным оружием по России. По его словам, западным политикам «необходимо поставить себя на место» Украины.

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      Максим Габриелян
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