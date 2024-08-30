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13:34, 30 августа 2024Экономика

Назначен новый глава Росжелдора

Премьер Мишустин назначил новым руководителем Росжелдора Александра Сахарова

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора). Место Алексея Дружинина занял Александр Сахаров, говорится в Telegram-канале правительства.

Уточнятся, что бывший глава Росжелдора был освобожден от должности по собственному желанию.

Сахаров имеет два высших образования. Ранее он работал в РЖД — с 2021 года занимал пост заместителя начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура».

27 августа Мишустин сменил замминистра здравоохранения России. Он подписал распоряжение, которым освободил Павла Пугачева от должности. А другим распоряжением назначил на это место Вадима Ванькова.

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      Варвара Кошечкина
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