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11:37, 30 августа 2024Забота о себе

Назван максимально усиливающий тревогу алкогольный напиток

Психолог Ганн: крепкие и сладкие алкогольные напитки усиливают тревогу

Фото: Unsplash

Любой алкоголь является депрессантом и угнетает нервную систему, предупредила практикующий психолог Лиза Ганн. В интервью HuffPost она назвала спиртосодержащие напитки, которые сильные других провоцируют тревогу.

Ганн отметила, что поначалу алкоголь успокаивает и расслабляет, однако это состояние быстро проходит и сменяется похмельем, хандрой, страхом и тревожностью. «По оценкам одного исследования, около 12 процентов взрослых пьющих людей испытывают тревогу во время похмелья, а еще 15 процентов испытывают депрессию. В другом исследовании сообщалось о значительно более высоких цифрах: 18,3 процента для тревожности и 29,9 процента для депрессии», — говорит психолог.

При этом, она утверждает, что чем крепче алкогольный напиток, тем выраженнее будут тревожные состояния. Такой же эффект, по ее словам, дают сладкие коктейли и вина. «Они усиливают беспокойство из-за колебания уровня сахара в крови», — пояснила психолог.

Относительно безопасными для психического здоровья специалист назвала пиво и красное вино. Однако она подчеркнула, что ключевым моментом является не тип алкоголя, а его количество. Если выпить более одного-двух бокалов даже некрепкого спиртного, негативных последствий не избежать, резюмировала Ганн.

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      Екатерина Улитина
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