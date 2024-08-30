Назван максимально усиливающий тревогу алкогольный напиток

Психолог Ганн: крепкие и сладкие алкогольные напитки усиливают тревогу

Любой алкоголь является депрессантом и угнетает нервную систему, предупредила практикующий психолог Лиза Ганн. В интервью HuffPost она назвала спиртосодержащие напитки, которые сильные других провоцируют тревогу.

Ганн отметила, что поначалу алкоголь успокаивает и расслабляет, однако это состояние быстро проходит и сменяется похмельем, хандрой, страхом и тревожностью. «По оценкам одного исследования, около 12 процентов взрослых пьющих людей испытывают тревогу во время похмелья, а еще 15 процентов испытывают депрессию. В другом исследовании сообщалось о значительно более высоких цифрах: 18,3 процента для тревожности и 29,9 процента для депрессии», — говорит психолог.

При этом, она утверждает, что чем крепче алкогольный напиток, тем выраженнее будут тревожные состояния. Такой же эффект, по ее словам, дают сладкие коктейли и вина. «Они усиливают беспокойство из-за колебания уровня сахара в крови», — пояснила психолог.

Относительно безопасными для психического здоровья специалист назвала пиво и красное вино. Однако она подчеркнула, что ключевым моментом является не тип алкоголя, а его количество. Если выпить более одного-двух бокалов даже некрепкого спиртного, негативных последствий не избежать, резюмировала Ганн.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.