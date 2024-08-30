Не пришедший на встречу с приятелем россиянин вышел на связь из тундры

Житель Чукотки Кеныры пропал в тундре на 10 дней и выжил

Не пришедший на встречу с приятелем и пропавший житель Чукотки Эдуард Кеныры нашелся в тундре на участке золотодобытчиков. Об этом сообщает «ИА Чукотка».

По информации издания, россиянин пропал еще 10 дней назад. Его односельчанин ждал встречи возле села Биллингс, но не дождался мужчину и обратился к спасателям. Поиски велись в том числе и с воздуха, однако результата не дали. Лишь 30 августа житель Чукотки вышел на связь, сообщил, что выжил, и передал свои координаты.

«В тундру выехало пять человек на трех квадроциклах. Мы передали им сведения о месторасположении потерявшегося односельчанина, они едут его забирать», — сообщила представитель местной администрации Светлана Мустафина.

Уточняется, что медицинская помощь мужчине не понадобилась.

Ранее сообщалось, что заблудившийся в тайге россиянин десять дней добывал воду из мха и выжил благодаря одной находке.