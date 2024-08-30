Неизвестные выстрелили в гулявшего по проспекту туриста в Бразилии

Неизвестные выстрелили в гулявшего по проспекту Рио-де-Жанейро туриста

Неизвестные выстрелили в туриста из Доминиканы, гулявшего по проспекту в Бразилии, и скрылись. Об этом пишет Dominican Today.

Уточняется, что инцидент произошел в элитном районе Барра-да-Тижука в городе Рио-де-Жанейро 28 августа. После нападения 33-летнего Йохана Лапайкса доставили в муниципальную больницу «Лоуренсу Жоржи». Врачи сообщили, что его состояние стабильное.

По данным издания, после произошедшего полиция усилила присутствие в этом районе, просматривает записи с камер видеонаблюдения и опрашивает свидетелей, чтобы расследовать стрельбу.

В мае в центре Нью-Йорка маньяк напал на туристку, сопровождавшую школьниц, и вонзил ей нож в грудь. Злоумышленником оказался 61-летний мужчина, на счету которого за последние 20 лет было 14 арестов.

