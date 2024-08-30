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23:17, 30 августа 2024Россия

Очевидцы рассказали об эвакуации пострадавших при обстреле Белгорода

Очевидцы рассказали, что при обстреле Белгорода двух пострадавших занесли в ТЦ

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Global Look Press

Двое жителей Белгорода в беседе с РИА Новости рассказали, что были в кафе в торговом центре, когда начался обстрел города.

Очевидцы сообщили, что на их глазах внутрь занесли двух пострадавших. «Начались большие взрывы. Мы сразу побежали в туалет, как и большинство покупателей. Видели, занесли девушку и парня. У девушки в ноге осколок, у парня в бедре», — подчеркнули они.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число раненых мирных жителей увеличилось до 37, в числе которых 6 детей, еще 5 человек не смогли дождаться помощи медиков и не выжили. Состояние пострадавших оценивают как тяжелое.

Также стало известно, что ВСУ, предположительно, обстреляли Белгород из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Ранее город уже был атакован подобными ракетами со стороны Украины.

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      Юлия Мискевич
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