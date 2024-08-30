Ограбивший банк российский предприниматель получил восемь лет колонии

В Хабаровске ограбивший на 13 млн рублей банк мужчина получил 8 лет колонии

В Хабаровске суд приговорил ограбившего на 13 миллионов рублей банк местного предпринимателя к восьми годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Во время следствия он дал признательные показания и активно помогал оперативникам раскрыть совершенное им преступление. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, преступление осужденный совершил из-за финансовых проблем. Он купил игрушечный пистолет и муляжи гранат в феврале 2024 года. С ними он пришел в офис финансового учреждения, расположенного в Индустриальном районе Хабаровска и, угрожая ими, похитил деньги в рублях и валюте — более 13 миллионов рублей. Правоохранители задержали его в течение суток по горячим следам. Во время обыска у него обнаружили и изъяли более 6,5 миллиона рублей и валюту, а также у него нашли более 700 тысяч рублей, которые он планировал отдать кредиторам. Пять миллионов рублей он уже потратил на погашение долгов и иные нужды.

По информации официального представителя МВД России, фигурант занимался продажей автомобилей, которые привозил из-за границы. В какой-то момент его бизнес стал убыточным, и он начал делать ставки на спортивном тотализаторе для того, чтобы поправить финансовое положение. Однако его долги только возросли.

Ранее сообщалось, что в Курске 35-летнему местному жители дали семь лет колонии за четыре разбойных нападения на микрофинансовые организации.