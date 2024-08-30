Около российского побережья произошло землетрясение

Около берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1

Около берегов Камчатки в 07:24 по московскому времени произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

По предварительным данным, эпицентр удален от побережья на 123 километра, глубина его залегания составила около 27 километров под дном Тихого океана.

«В Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске и ряде населенных пунктов Елизовского района толчок ощущался силой до пяти баллов», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, угроза цунами на данный момент не объявлялась.

27 августа в акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 3-4. Также землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали на севере Сахалина. Эпицентр подземных толчков располагался в 35 километрах к юго-западу от села Сабо, очаг — на глубине 13 километров.