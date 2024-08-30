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08:08, 30 августа 2024Россия

Около российского побережья произошло землетрясение

Около берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1

Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Около берегов Камчатки в 07:24 по московскому времени произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

По предварительным данным, эпицентр удален от побережья на 123 километра, глубина его залегания составила около 27 километров под дном Тихого океана.

«В Петропавловске-Камчатском, Елизове, Вилючинске и ряде населенных пунктов Елизовского района толчок ощущался силой до пяти баллов», — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, угроза цунами на данный момент не объявлялась.

27 августа в акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 3-4. Также землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали на севере Сахалина. Эпицентр подземных толчков располагался в 35 километрах к юго-западу от села Сабо, очаг — на глубине 13 километров.

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      Никита Абрамов
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