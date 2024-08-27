В России произошло землетрясение

В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 3-4

В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 3-4. Об этом сообщили в Байкальском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

В ночь на 27 августа подземные толчки ощутили жители поселка Хужир и села Еланцы в Иркутской области, а также поселка Новый Энхэлук в Бурятии.

Удалось выяснить, что эпицентр сейсмособытия находился в Кабанском районе — в 100 километрах от Улан-Удэ.

Кроме того, землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали на севере Сахалина. Эпицентр подземных толчков находился в 35 километрах к юго-западу от села Сабо, очаг — на глубине 13 километров. Землетрясение ощущалось в городе Оха силой до 2 баллов.

22 августа на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда составила 6,1.

Тогда же жители Елизовского района и Вилючинского городского округа почувствовали толчки силой до четырех баллов.