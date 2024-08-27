Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:09, 27 августа 2024Россия

В России произошло землетрясение

В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 3-4
СюжетЗемлетрясение в России

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

В акватории Байкала произошло землетрясение магнитудой 3-4. Об этом сообщили в Байкальском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук (РАН).

В ночь на 27 августа подземные толчки ощутили жители поселка Хужир и села Еланцы в Иркутской области, а также поселка Новый Энхэлук в Бурятии.

Удалось выяснить, что эпицентр сейсмособытия находился в Кабанском районе — в 100 километрах от Улан-Удэ.

Кроме того, землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали на севере Сахалина. Эпицентр подземных толчков находился в 35 километрах к юго-западу от села Сабо, очаг — на глубине 13 километров. Землетрясение ощущалось в городе Оха силой до 2 баллов.

22 августа на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда составила 6,1.

Тогда же жители Елизовского района и Вилючинского городского округа почувствовали толчки силой до четырех баллов.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область. Что об этом известно и что говорят власти?

      Китай досрочно достиг показателей по выработке чистой энергии

      Раскрыт новый способ кражи денег на Android через NFC

      В Кремле назвали запрет УПЦ неприкрытым нападением на христианство

      ВТБ объединится с банком «Открытие». Как это скажется на клиентах?

      Путин провел переговоры с премьером Индии

      Следователи попросили заочно арестовать бывших топ-менеджеров «Роснано»

      В России осудили американского наемника за участие в боях на стороне Украины

      В Кремле оценили призыв чистить переписки в Telegram

      Раскрыты топ-5 направлений для бюджетного зимнего отдыха в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше