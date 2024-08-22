На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,1

На Камчатке снова произошло землетрясение, магнитуда составила 6,1. Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН.

Подземные толчки были зафиксированы в среду, 21 августа, в 23:30 по московскому времени (8:30 четверга, 22 августа, по местному времени). Землетрясение произошло на глубине 39 км, эпицентр находился в 120 км от Петропавловска-Камчатского.

Жители города, а также Елизовского района и Вилючинского городского округа почувствовали толчки силой до четырех баллов, уточнили ТАСС в региональном МЧС.

Утром воскресенья, 18 августа, по местному времени в Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,1. Его очаг залегал на глубине шесть километров. Позднее специалисты регионального филиала геофизической службы РАН сообщили, что после землетрясения было зафиксировано более 250 афтершоков.

Директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» РАН Данила Чебров предупреждал, что угроза новых сильных подземных толчков сохраняется, однако новые землетрясения все же будут слабее первого.