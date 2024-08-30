Ольга Серябкина вышла в свет в прозрачном топе

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина посетила студию «Нового радио» в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница вышла в свет в облегающем прозрачном топе белого цвета. Предмет гардероба оказался выполнен из ткани с мокрым эффектом.

Кроме того, знаменитость надела мешковатые черные брюки с заниженной талией и серебристые босоножки на каблуках. Также она распустила гладко уложенные волосы, нарастила длинные ресницы и обвела контур губ коричневым карандашом.

Ранее Серябкина прошлась по улице в прозрачной юбке.

