Папа Римский назвал грешниками противников мигрантов

Папа Римский Франциск: отталкивать мигрантов — тяжкий грех

Папа Римский Франциск осудил противников миграции и назвал их грешниками. Об этом сообщает The Hill.

В еженедельной проповеди понтифик призвал задуматься как о людях, которые «пересекают моря и пустыни, чтобы достичь земли, где они смогут жить в мире и безопасности», так и о людях, которые активно выступают против миграции.

«Надо сказать ясно: есть те, кто систематически и всеми возможными способами отталкивает мигрантов. Отталкивает мигрантов. И это, когда делается осознанно и ответственно, является тяжким грехом. Давайте не будем забывать, что говорит нам Библия: "Не причиняй зла чужеземцу и не притесняй его"», — сказал он.

Уточняется, что Папа Франциск, который сам является сыном и внуком итальянских иммигрантов в Аргентине, также выступил против нынешних маршрутов миграции — «пустынь», — но заявил, что путь к более безопасной миграции не лежит через ужесточение ограничений на передвижение людей.

Ранее Папа Римский прокомментировал запрет канонической Украинской православной церкви на территории Украины. Он выразил мнение, что никакая христианская церковь не должна быть упразднена.