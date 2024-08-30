Пленный солдат ВСУ рассказал об утаивании информации от бойцов про Курскую область

Пленный боец ВСУ: командиры скрывали, что солдат направят в Курскую область

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывали от солдат, что их направляют в Курскую область. Об этом рассказал пленный боец украинских войск Андрей Долгий, пишет РИА Новости.

«Писарь мне сказал: на пару дней, на три дня в командировку. Думал, где-то что-то поохранять и все, я не знал даже, что я в Курской области. Я узнал, только уже когда два дня там пробыл, что я в 82-й бригаде и что я в Курской области", — рассказал Долгий», — рассказал пленный.

Он также сообщил, что в Курской области бои ведет только 82-я бригада, однако из-за потерь Киев начал переброску бойцов из других бригад. Пленника, как оказалось, перебросили из Сумской области.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) показало видео с захваченными в плен в Курской области бойцами Вооруженных сил Украины. По их данным, в плен были взяты военнослужащие 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и 154-й отдельной механизированной бригады.