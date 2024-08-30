Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:13, 30 августа 2024Россия

Пленный солдат ВСУ рассказал об утаивании информации от бойцов про Курскую область

Пленный боец ВСУ: командиры скрывали, что солдат направят в Курскую область

Фото: Thomas Peter / Reuters

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) скрывали от солдат, что их направляют в Курскую область. Об этом рассказал пленный боец украинских войск Андрей Долгий, пишет РИА Новости.

«Писарь мне сказал: на пару дней, на три дня в командировку. Думал, где-то что-то поохранять и все, я не знал даже, что я в Курской области. Я узнал, только уже когда два дня там пробыл, что я в 82-й бригаде и что я в Курской области", — рассказал Долгий», — рассказал пленный.

Он также сообщил, что в Курской области бои ведет только 82-я бригада, однако из-за потерь Киев начал переброску бойцов из других бригад. Пленника, как оказалось, перебросили из Сумской области.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) показало видео с захваченными в плен в Курской области бойцами Вооруженных сил Украины. По их данным, в плен были взяты военнослужащие 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ и 154-й отдельной механизированной бригады.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Над Россией за ночь сбили почти 20 беспилотников. ВСУ пытались атаковать аэропорт Калуги

      Трамп написал в книге о хороших отношениях с Путиным

      В России появилась новая женщина-миллиардер

      Подсчитаны убытки Telegram за 2023 год

      В России повысят эффективность оружия против дронов

      Пленный солдат ВСУ рассказал об утаивании информации от бойцов про Курскую область

      Полиция штурмовала самолет из-за «особо беспокойного» пассажира

      Появилась информация о гибели 31-летнего игрока клуба НХЛ

      Минобороны Франции опровергло данные об отказе ОАЭ покупать самолеты из-за ареста Дурова

      На Украине раскритиковали главкома ВСУ из-за ситуации на покровском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше