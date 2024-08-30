Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:37, 30 августа 2024Из жизни

Подозреваемого по делу 44-летней давности нашли с помощью сигаретного окурка

В США подозреваемого в убийстве 44-летней давности нашли с помощью ДНК на окурке

Фото: Tim Hüfner / Unsplash

В штате Вашингтон, США, подозреваемого по делу 44-летней давности нашли с помощью ДНК, оставленной на сигаретном окурке, и арестовали. Об этом сообщает The Seattle Times.

В феврале 1980 года полицейские обнаружили останки Дороти Мари Силзель в ее собственной квартире. Женщину изнасиловали и задушили. Сотрудники полиции осмотрели место преступления, собрали с него следы ДНК преступника и сохранили их.

Лишь спустя несколько десятилетий полицейским стала доступна технология, по которой они стали могли бы найти подозреваемых по делу Силзель в 2022 году. Благодаря судебной генетической генеалогии, правоохранителям удалось сузить список предполагаемых преступников до 65-летнего Кеннета Кундерта.

Мужчину пригласили на допрос, в ходе которого хотели получить образец его ДНК. Однако Кундерт отказался добровольно предоставить полицейским образцы ДНК. Он курил и пил воду во время допроса, но окурки и бутылку унес с собой в кармане.

Материалы по теме:
Загадки прошлого Бывшая модель вычислила десятки опасных убийц и насильников. Их не могли найти годами
Загадки прошлогоБывшая модель вычислила десятки опасных убийц и насильников. Их не могли найти годами
2 июля 2020
Самая знаменитая судмедэксперт США годами подделывала ДНК-тесты и отправляла людей за решетку. Как об этом узнали?
Самая знаменитая судмедэксперт США годами подделывала ДНК-тесты и отправляла людей за решетку.Как об этом узнали?
13 марта 2024

Через несколько месяцев полицейские стали следить за Кундертом и смогли забрать сигарету, которую он оставил в уличной пепельнице. Специалисты сравнили полученную ДНК с тем, что было собрано в квартире Силезль, и определили, что образцы совпадают. Кундерта сразу арестовали.

Пока мотив мужчины неизвестен. Единственное, что связывает Кундерта с жертвой, — то, что его родственник жил недалеко от Силзель в 80-ые годы.

Ранее сообщалось, что беглого 72-летнего преступника по прозвищу «Дьявол» поймали в Мексике. Там мужчина завел семью и устроился работать полицейским, пока его не выследили с помощью его аккаунта в интернете.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      МУС допустил меры в отношении Монголии из-за визита Путина

      В Чехии не увидели проблемы в заявлениях Украины об остановке транзита нефти

      Эвакуация туриста с горы в России на вертолете попала на видео

      Подозреваемого по делу 44-летней давности нашли с помощью сигаретного окурка

      Российские военные начали испытывать «Сибирь» в зоне СВО

      На Украине назвали количество незадекларированного оружия у населения

      Невролог перечислила первые симптомы деменции

      Минобороны перечислило взятые Россией под контроль за неделю населенные пункты в зоне СВО

      В ЕС не договорились об отмене ограничений на удары Украины по России

      В Госдуме отреагировали на призыв Борреля бить по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше