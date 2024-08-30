Подозреваемого по делу 44-летней давности нашли с помощью сигаретного окурка

В США подозреваемого в убийстве 44-летней давности нашли с помощью ДНК на окурке

В штате Вашингтон, США, подозреваемого по делу 44-летней давности нашли с помощью ДНК, оставленной на сигаретном окурке, и арестовали. Об этом сообщает The Seattle Times.

В феврале 1980 года полицейские обнаружили останки Дороти Мари Силзель в ее собственной квартире. Женщину изнасиловали и задушили. Сотрудники полиции осмотрели место преступления, собрали с него следы ДНК преступника и сохранили их.

Лишь спустя несколько десятилетий полицейским стала доступна технология, по которой они стали могли бы найти подозреваемых по делу Силзель в 2022 году. Благодаря судебной генетической генеалогии, правоохранителям удалось сузить список предполагаемых преступников до 65-летнего Кеннета Кундерта.

Мужчину пригласили на допрос, в ходе которого хотели получить образец его ДНК. Однако Кундерт отказался добровольно предоставить полицейским образцы ДНК. Он курил и пил воду во время допроса, но окурки и бутылку унес с собой в кармане.

Через несколько месяцев полицейские стали следить за Кундертом и смогли забрать сигарету, которую он оставил в уличной пепельнице. Специалисты сравнили полученную ДНК с тем, что было собрано в квартире Силезль, и определили, что образцы совпадают. Кундерта сразу арестовали.

Пока мотив мужчины неизвестен. Единственное, что связывает Кундерта с жертвой, — то, что его родственник жил недалеко от Силзель в 80-ые годы.

Ранее сообщалось, что беглого 72-летнего преступника по прозвищу «Дьявол» поймали в Мексике. Там мужчина завел семью и устроился работать полицейским, пока его не выследили с помощью его аккаунта в интернете.

