Полиция штурмовала самолет из-за «особо беспокойного» пассажира

Полиция штурмовала самолет Jet2 в аэропорту Манчестера из-за дебошира на борту

Полиция штурмовала самолет авикомпании Jet2 в аэропорту Манчестера из-за дебошира на борту. Об этом пишет Manchester Evening News.

Уточняется, что в четверг, 29 августа, «особо беспокойный» пассажир вызвал хаос в салоне лайнера, который должен был улететь в турецкий Даламан. Чтобы его задержать, пришлось вызвать стражей правопорядка.

После того как самолет вернулся на стоянку с взлетно-посадочной полосы, офицеры вывели нарушителя из салона. В итоге воздушное судно вылетело в точку назначения с двухчасовым опозданием.

Ранее пассажир American Airlines узнал на стойке регистрации, что его билет поддельный, и начал крушить аэропорт. Мужчина разбил молотком стойку регистрации и висящие над ней экраны с данными вылета.

