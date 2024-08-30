Посол России высказался о связях Армении с Западом

Посол РФ Евдокимов: внешняя политика Армении вызывает беспокойство за ее будущее

Нынешняя внешняя политика Армении вызывает беспокойство за будущее этой страны. Такое заявление сделал посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов в разговоре с РИА Новости.

Он раскритиковал нынешнюю внешнюю политику Армении. По его словам, сотрудничество с Западом в сфере безопасности ни к чему хорошему не приводит. «Убеждены, что любые проблемы на Южном Кавказе должны решать сами государства региона без внешнего вмешательства», — подчеркнул дипломат. Евдокимов добавил, что в данном вопросе полезной является Консультативная региональная платформа «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция).

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов выразил обеспокоенность тенденцией по активному вооружению Армении. «Есть третьи страны, которые двигают Армению к этому процессу», — сказал он. Байрамов назвал такую политику «очень ложной» и отметил, что она несет в себе риски для безопасности региона.