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20:48, 27 августа 2024Бывший СССР

В Баку заявили о милитаризации Армении третьими странами

МИД Азербайджана: третьи страны двигают Армению к милитаризации

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Третьи страны двигают Армению к милитаризации, что вызывает обеспокоенность в Баку. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, его слова передает РИА Новости.

«Вызывает обеспокоенность последняя тенденция по активному вооружению Армении. Есть третьи страны, которые двигают Армению к этому процессу. Считаем, что эта политика очень ложная, несёт в себе риски для безопасности региона», — сказал он.

В июне Европейский фонд мира согласился выделить 10 миллионов евро на повышение материально-технических возможностей Вооруженных сил Армении. Комментируя это, пресс-секретарь МИД Армении Айхан Гаджизаде назвал данное решение «крайне ошибочным и опасным шагом, служащим нагнетанию напряженности в регионе».

Байрамов также заявил, что главным препятствием для подписания мирного договора между Баку и Ереваном является конституция Армении. При этом он подчеркнул, что в процессе переговоров между странами наблюдается позитивная динамика.

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      Александр Курбатов
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