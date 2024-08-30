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15:34, 30 августа 2024Силовые структуры

Приезд королевы марафонов Елены Блиновской в суд вызвал ажиотаж и попал на видео

Приезд королевы марафонов Елены Блиновской в суд вызвал ажиотаж
Начало событий в новости Рассмотрение дела Елены Блиновской попросили закрыть от прессы

Приезд королевы марафонов Елены Блиновской в Савеловский суд вызвал ажиотаж и попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео показано, как по периметру коридора, ведущего в зал суда, стоят журналисты и снимают, как Блиновская в сопровождении конвоя проходит и заходит в зал.

Ранее сообщалось, что защита блогера Елены Блиновской попросила рассмотреть ее дело в закрытом режиме. «Королева марафонов» обвиняется по статьям 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

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      Анна Габай
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