Рассмотрение дела Елены Блиновской попросили закрыть от прессы

Защита Блиновской попросила рассмотреть дело блогера в закрытом режиме

Защита блогера Елены Блиновской попросила рассмотреть ее дело в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Теперь заседания с участием «королевы марафонов» могут закрыть от прессы.

Ранее Савеловский районный суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела Блиновской. Она обвиняется по статьям 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), 198 («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.

По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год блогер при пособничестве своего супруга Алексея Блиновского перераспределила доходы на счета подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей и связанных компаний. Таким образом она занизила доходы и подала в налоговую заведомо ложные сведения, уклоняясь от уплаты более 906,6 миллиона рублей налогов.

Кроме того, Блиновская легализовала более 716 миллионов рублей через ряд финансовых операций, а также неправомерно использовала электронные ключи от систем «Клиент-Банк» подконтрольных организаций для незаконных переводов денег с их счетов.