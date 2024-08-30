Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:14, 30 августа 2024Силовые структуры

Суд приступил к рассмотрению дела королевы марафонов Елены Блиновской

В Москве суд приступает к рассмотрению дела королевы марафонов Елены Блиновской
Начало событий в новости Дело мужа Блиновской выделили в отдельное производство

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Москве Савеловский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела королевы марафонов Елены Блиновской. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Блиновская обвиняется по части 1 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), части 2 статьи 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

По информации следствия, Блиновская не заплатила налоги с физического лица в размере 906 миллионов рублей. Вместе с супругом Алексеем Блиновским они легализовали часть из указанных денег — в размере 716 миллионов рублей. Также королева марафонов совершила неправомерный оборот средств платежей через двух подконтрольных юридических лиц, осуществляя таким образом платежи по счетам этих компаний для того, чтобы легализовывать деньги. Уголовное дело в отношении мужа блогера Елены Блиновской Алексея выделили в отдельное производство.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Командующий ВСУ пригрозил депутату Рады из-за информации о потере F-16. Она напомнила ему еще о двух инцидентах

      ЭСК РФС признал ошибкой судьи неназначенный пенальти в матче «Динамо» с «Краснодаром»

      Лукашенко поговорил с иностранными лидерами в свой юбилей

      26-летняя москвичка отбилась от насильника и обратила его в бегство

      Обвиняемого в расправе над российским правозащитником поместили под стражу

      Маск предсказал США банкротство

      Помилованного вагнеровца заподозрили в расправе над россиянкой с дочерью

      Ученые впервые смогли измерить амбиполярное поле Земли

      Звездная стилистка назвала вечно модную одежду на осень

      Сырский доложил Зеленскому о ситуации на покровском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше