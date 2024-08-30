Суд приступил к рассмотрению дела королевы марафонов Елены Блиновской

В Москве суд приступает к рассмотрению дела королевы марафонов Елены Блиновской

В Москве Савеловский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела королевы марафонов Елены Блиновской. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Блиновская обвиняется по части 1 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), части 2 статьи 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов») и части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

По информации следствия, Блиновская не заплатила налоги с физического лица в размере 906 миллионов рублей. Вместе с супругом Алексеем Блиновским они легализовали часть из указанных денег — в размере 716 миллионов рублей. Также королева марафонов совершила неправомерный оборот средств платежей через двух подконтрольных юридических лиц, осуществляя таким образом платежи по счетам этих компаний для того, чтобы легализовывать деньги. Уголовное дело в отношении мужа блогера Елены Блиновской Алексея выделили в отдельное производство.