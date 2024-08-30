Пропавшего во время похода в Непале туриста нашли зарытым в песок

Пропавшего во время похода в Непале испанского туриста нашли зарытым в песок

Испанского туриста, пропавшего во время похода в Непале, обнаружили без признаков жизни. Об этом пишет Big News Network.com.

По данным издания, тело путешественника было зарыто в песок в реке Бхурунгди в сельском муниципалитете Аннапурна. Его нашла группа водолазов из местной полиции. Поиски спутницы туриста продолжаются.

Уточняется, что Эрик Касановас и Моласс Джунка Мисси перестали выходить на связь во время перехода из деревни Тикедхунга в деревню Горепани. Местные жители обнаружили две оставленные возле водопада сумки. Как сообщает источник, есть вероятность, что туристы упали в реку во время фотосъемки.

В начале августа 18-летний голландский турист пошел с родителями в поход по джунглям в таиландской провинции Краби и пропал. Мать и отец на несколько часов оставили юношу одного, а позже узнали о его кончине.