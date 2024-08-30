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13:30, 30 августа 2024Силовые структуры

Против бывшего игрока московского «Локомотива» возбудили дело о терроризме

СК возбудил дело о терроризме против экс-игрока «Локомотива» Алиева
СюжетРакетные удары по Украине:
Начало событий в новости Бывшего игрока московского «Локомотива» объявили в розыск
Александр Алиев

Александр Алиев. Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / Globallookpress.com

Московские следователи возбудили уголовное дело против бывшего игрока футбольного клуба «Локомотив» Александра Алиева за призывы к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Спортсмен подозревается в совершении преступления по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). По данным следствия, Алиев опубликовал в соцсети видеоролик с призывами к ВСУ убивать жителей Курской области.

Спортсмен объявлен в розыск.

Алиев, помимо московского «Локомотива», играл за киевское «Динамо» и махачкалинский «Анжи». Бывший футболист является уроженцем Хабаровска.

ВСУ нанесли массированный удар по Курской области утром 6 августа. Сначала Украина обстреляла приграничный город Суджу, после чего начала штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Бои на территории региона продолжаются.

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      Любовь Ширижик
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