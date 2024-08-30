Александр Алиев призвал ВСУ к убийству мирного населения в Курской области

Бывший футболист московского Локомотива и сборной Украины Александр Алиев в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратился к ВСУ.

«Я хочу попросить пацанов, которые находятся в Курской области и продвигаются вперед, берегите себя, убивайте эту нечисть, убивайте мирное население», — призвал экс-игрок.

Алиев, помимо московского «Локомотива», играл за киевское «Динамо» и махачкалинский «Анжи». Бывший футболист является уроженцем Хабаровска.

ВСУ нанесли массированный удар по Курской области утром 6 августа. Сначала Украина обстреляла приграничный город Суджу, после чего начала штурм государственной границы. В результате украинским военным удалось зайти на территорию России и взять под контроль ряд населенных пунктов. Бои на территории региона продолжаются.