Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в военном психозе

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о «военном психозе» ЕС касательно Украины

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о «военном психозе» Европейского союза (ЕС) касательно конфликта на Украине. Об этом сообщил госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьер-министра Венгрии Золтан Ковач в социальной сети X.

«Министр иностранных дел Сийярто раскритиковал военный психоз ЕС, отметив полное отсутствие реалистичной оценки среди большинства стран Евросоюза и брюссельских бюрократов», — отметил Ковач.

По словам госсекретаря по международным коммуникациям, Сийярто также подчеркнул, что «провоенный менталитет ослепляет многих» европейских политиков в вопросе потенциальной эскалации украинского конфликта. По словам главы МИД, многие страны Запада рассматривают использование поставленного ими оружия для ударов по России как «меру по построению мира». Сийярто заявил, что на самом деле это решение «продлевает конфликт и увеличивает человеческие страдания».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не принял единого решения по снятию ограничений на удары европейским оружием по территории России.

