Раскрыта схема обмана пенсионеров с «цифровыми рублями»

Храпунова: мошенники рассылают письма о переводе пенсий в «цифровые рубли»

Мошенники стали часто рассылать пенсионерам сообщения с фишинговыми ссылками, пройдя по которым можно якобы отказаться от перевода пенсий в цифровые рубли. Данную схему обмана агентству РИА Новости раскрыла куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

По ее словам, мошенники активно эксплуатируют тему цифрового рубля, однако информация о переводе всех социальных выплат в цифровую форму не имеет ничего общего с реальностью. Эксперт отметила, что прежде в мессенджерах уже распространялись сообщения о необходимости написать отказ от перевода пенсии в цифровые рубли.

«Под предлогом оформления отказа у граждан просили сообщить код из смс, чтобы не посещать офис МФЦ. Сейчас наблюдается аналогичная активность, но, с учетом прошлогодних просчетов, злоумышленники используют фишинговые ссылки», — рассказала Храпунова. Она отметила, что большинство пенсионеров в такой ситуации предпочитали посещать офисы МФЦ лично.

Ранее в Москве мошенники под видом сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России обманули профессора Московского энергетического института (МЭИ). Сумма материального ущерба составила 13 миллионов рублей.