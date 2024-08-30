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10:39, 30 августа 2024Наука и техника

Apple предсказали рекордные заработки из-за iPhone 16

CR: продажи iPhone 16 обеспечат Apple выручку 400 миллиардов долларов в 2024-м

Фото: Sebastian Ng / Globallookpress.com

Глобальная выручка корпорации Apple по итогам 2024 года превысит рекордный показатель. Об этом сообщается в отчете Counterpoint Research (CR).

По оценкам аналитиков фирмы, выручка Apple за 2024 год превысит 400 миллиардов долларов. Рекордный показатель будет связан с ростом продаж гаджетов, в основном новых смартфонов серии iPhone 16, и ростом доходов от продажи цифровых услуг.

Директор Counterpoint Research Тарун Патхак заметил, что популярность гаджетов обеспечивается появлением новых сервисов, в том числе, нейросети Apple Intelligence. «Сегмент услуг будет расти гораздо быстрее, чем сегмент аппаратного обеспечения», — заявил Патхак. Специалист предсказал, что запуск новых продуктов на рынок будут способствовать росту продаж на фоне спада в 2023 году.

«В 2025 году доход от услуг Apple, вероятно, станет больше, чем доход с продажи оборудования, если не считать iPhone», — подчеркнул старший аналитик Counterpoint Research Варун Мишра. Монетизация перспективных продуктов — например, Apple Intelligence — займет время, так как корпорация будет запускать их постепенно в разных регионах мира.

Ранее журналисты издания PhoneArena заявили, что в сентябре компания Apple выпустит на рынок восемь новых версий iPhone 16, хотя моделей окажется только четыре. Это связано с наличием специальных модификаций устройств для рынка Евросоюза.

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      Андрей Ставицкий
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