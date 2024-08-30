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10:41, 30 августа 2024Культура

Рэпер Xzibit передумал приезжать в Россию в октябре из-за давления правительства США

Mash: тур рэпера Xzibit в России отложили из-за давления правительства США

Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters

Американский рэпер Xzibit передумал приезжать в Россию в октябре из-за давления правительства США. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что американские власти попросили артиста не ехать в Россию до выборов президента США. В качестве официальной версии озвучивается задержка с выдачей визы. Предполагается, что мини-тур состоится в ноябре.

По данным источника, у рэпера запланировано три концерта — в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Мероприятия пройдут совместно с основанной в Красноярске музыкальной группой Otyken. Отмечается, что договор с артистом уже подписан, он получил предоплату, площадки также уже забронированы.

Ранее в августе Xzibit опубликовал в своем аккаунте в соцсети анонс выступлений в России, однако через несколько часов пост был удален.

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      Варвара Кошечкина
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