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20:34, 22 августа 2024Культура

В соцсетях рэпера Xzibit появился анонс тура по России и исчез через несколько часов

Рэпер Xzibit опубликовал афишу своего тура по России, но позже пост был удален

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Рэпер Xzibit анонсировал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) свой тур по России, однако через несколько часов пост был удален.

Судя по афише, звезда шоу «Тачка на прокачку» должен был приехать в Россию в октябре. Вместе с фолк-поп-группой Otyken, состоящей из коренных народов Сибири, Xzibit планировал выступить в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Спустя несколько часов публикация исчезла. На данный момент никакой другой информации о готовящихся концертах рэпера в России найти не удалось.

В июне в Москву приезжал американский артист Канье Уэст.

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      Андрей Шеньшаков
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