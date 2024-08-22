В соцсетях рэпера Xzibit появился анонс тура по России и исчез через несколько часов

Рэпер Xzibit опубликовал афишу своего тура по России, но позже пост был удален

Рэпер Xzibit анонсировал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) свой тур по России, однако через несколько часов пост был удален.

Судя по афише, звезда шоу «Тачка на прокачку» должен был приехать в Россию в октябре. Вместе с фолк-поп-группой Otyken, состоящей из коренных народов Сибири, Xzibit планировал выступить в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Спустя несколько часов публикация исчезла. На данный момент никакой другой информации о готовящихся концертах рэпера в России найти не удалось.

В июне в Москву приезжал американский артист Канье Уэст.