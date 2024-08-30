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11:33, 30 августа 2024Культура

Рэпер Xzibit захотел остаться в России ради корпоративов

Mash: Xzibit готов выступить на корпоративах в России за 17 миллионов рублей

Фото: Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters

Американский рэпер Xzibit готов остаться в России на несколько дней после завершения осеннего мини-тура по стране ради корпоративов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Артист планирует выступать на частных мероприятиях с основанной в Красноярске музыкальной группой Otyken. Концерт, который продлится от трех до четырех часов, обойдется заказчикам в 17 миллионов рублей.

Также рэпер просит заказчиков оплатить трансфер, проживание и суточные расходы для него и команды. В райдер исполнителя входят вода, ящик энергетических напитков и две бутылки дорогого алкоголя.

Ранее сообщалось, что Xzibit планировал выступить в октябре в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге вместе с Otyken, однако позже передумал из-за давления правительства США. Сообщается, что американские власти попросили артиста не ехать в Россию до выборов президента. Теперь предполагается, что мини-тур состоится в ноябре.

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