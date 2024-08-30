Посольство России: украинская дипмиссия в Лондоне может рекрутировать наемников

Есть основания полагать, что посольство Украины в Лондоне может рекрутировать наемников против России. Об этом заявили в посольстве РФ в Британии, сообщает РИА Новости.

«Широко известно, что украинские дипмиссии за рубежом принимают активное участие в рекрутировании наемников для участия в боевых действиях против России — в частности, в так называемый интернациональный "добровольческий" легион», — уточнили в посольстве.

В российской дипмиссии отметили, что «мобилизационная» деятельность посольства Украины не вызывает отрицательной реакции у британского правительства.

Ранее российские дипломаты осудили заявления главы Министерства обороны Британии Джона Хили по поводу атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. В посольстве слова министра назвали глубоко аморальными и оторванными от реальности.