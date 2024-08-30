Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:27, 30 августа 2024Мир

Россия заявила о возможном рекрутировании наемников украинской дипмиссией в Лондоне

Посольство России: украинская дипмиссия в Лондоне может рекрутировать наемников

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Есть основания полагать, что посольство Украины в Лондоне может рекрутировать наемников против России. Об этом заявили в посольстве РФ в Британии, сообщает РИА Новости.

«Широко известно, что украинские дипмиссии за рубежом принимают активное участие в рекрутировании наемников для участия в боевых действиях против России — в частности, в так называемый интернациональный "добровольческий" легион», — уточнили в посольстве.

В российской дипмиссии отметили, что «мобилизационная» деятельность посольства Украины не вызывает отрицательной реакции у британского правительства.

Ранее российские дипломаты осудили заявления главы Министерства обороны Британии Джона Хили по поводу атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. В посольстве слова министра назвали глубоко аморальными и оторванными от реальности.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ

      На НТВ стартует новый сезон сериала «Тверская». Чем он удивит россиян?

      Реклама

      У Соболева обнаружили проблемы с ментальным здоровьем

      Григорий Лепс ответил на вопрос о разлуке с молодой невестой

      Москвичам пообещали июльскую погоду в сентябре

      Врач раскрыла способ снизить риск инфаркта в два раза

      Минобороны показало кадры уничтожения истребителями бойцов ВСУ в Курской области

      Назначен врио командующего Воздушными силами ВСУ

      На Западе рассказали о необходимости украинских военных прятаться в Курской области

      Зеленский прокомментировал решение уволить командующего Воздушными силами ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше