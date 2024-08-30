Россиян предупредили о блокировке банковских карт из-за нового закона

Аналитик Бочкина: банковские карты могут заблокировать из-за нового закона

Россияне могут столкнуться с ошибочной блокировкой своих банковских карт из-за нового закона, направленного на борьбу с мошенниками. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредил эксперт-аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина.

О случаях блокировки всех имеющихся у клиента карт стало известно с конца июля, когда в силу вступили изменения в Законе о национальной платежной системе. По новой редакции документа банки, отправившие деньги гражданина мошенникам, обязаны их вернуть при условии, что получатель перевода есть в специальной базе Центробанка.

Блокировка может произойти как после обычного перевода, произведенного по ошибке, так и в результате действий злоумышленников. Например, на имя человека без его ведома может быть открыт счет, через который проводятся махинации с деньгами, объяснила Бочкина.

В ЦБ отмечают, что попадание в базу данных регулятора сведений о добросовестных клиентах банков маловероятно. Если же это случилось, следует обратиться в Банк России и потребовать удаления своих данных. Регулятор имеет право отказать гражданину, если посчитает его операции сомнительными, в таком случае решить вопрос поможет обращение в суд, рассказала эксперт. По ее словам, подобные неприятные для клиентов моменты являются «неизбежными побочными эффектами обкатки любых новых регулятивных и организационных механизмов».

Ранее в Центробанке сообщили, что банки могут блокировать денежные переводы россиян самим себе, если в таких операциях будут обнаружены признаки подозрительных. Регулятор напомнил, что в законодательстве четко закреплены случаи, когда переводы могут быть приостановлены или отклонены. Так, при подозрении на мошеннические операции банки обязаны отсрочить платеж на два дня или отказать клиенту в проведении операции.