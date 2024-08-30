Россиян предупредили о популярных схемах мошенничества со счетчиками

Эксперт Бондарь: аферисты могут сорвать пломбу со счетчика и шантажировать этим

Аферисты могут незаметно сорвать пломбу со счетчика на воду и потом шантажировать этим. О популярных схемах мошенничества с приборами учета предупредил россиян общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишут «Известия».

Злоумышленники угрожают сообщить о нарушении в соответствующие инстанции и предлагают решить проблему на месте за деньги, рассказал специалист. Еще одна популярная схема обмана — когда мошенник представляется сотрудником водоканала и говорит о срочной проверке счетчиков, угрожая штрафами и перерасчетами. Затем псевдоспециалист может заявить, что прибор учета неисправен, и потребовать немедленной замены.

«Он тут же предлагает свои услуги, обещая установить "суперсовременный" прибор учета по "специальной цене". В реальности же этот счетчик может оказаться бракованным или вовсе не соответствующим стандартам. А может быть и так, что после получения предоплаты "специалист" просто исчезнет», — пояснил Бондарь.

Другой распространенный вариант — фиктивная поверка счетчиков. Злоумышленники создают видимость деятельности, выдают какие-то бумаги, но на деле никакой поверки не производят. В результате во время настоящей поверки выясняется, что процедура не проводилась, и владельцу приходится платить штраф.

«Чтобы не стать жертвой подобных махинаций, жителям квартир стоит быть бдительными. Прежде всего нужно помнить, что любые работы со счетчиками должны проводиться только по предварительной договоренности с управляющей компанией или водоканалом. Стоит проверять удостоверения у людей, представляющихся сотрудниками коммунальных служб, и не стесняться звонить в эти службы для подтверждения. Важно также знать сроки поверки своих счетчиков. Эта информация обычно указывается в квитанциях или ее можно узнать в управляющей компании», — подчеркнул эксперт.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с установкой и заменой счетчиков электроэнергии. Злоумышленники обращаются к жильцам от лица Россетей и пытаются убедить поставить или заменить приборы учета. После этого аферисты пытаются получить данные граждан для входа на портал «Госуслуги».