Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:30, 30 августа 2024Экономика

Россиян предупредили о популярных схемах мошенничества со счетчиками

Эксперт Бондарь: аферисты могут сорвать пломбу со счетчика и шантажировать этим

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Аферисты могут незаметно сорвать пломбу со счетчика на воду и потом шантажировать этим. О популярных схемах мошенничества с приборами учета предупредил россиян общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, пишут «Известия».

Злоумышленники угрожают сообщить о нарушении в соответствующие инстанции и предлагают решить проблему на месте за деньги, рассказал специалист. Еще одна популярная схема обмана — когда мошенник представляется сотрудником водоканала и говорит о срочной проверке счетчиков, угрожая штрафами и перерасчетами. Затем псевдоспециалист может заявить, что прибор учета неисправен, и потребовать немедленной замены.

«Он тут же предлагает свои услуги, обещая установить "суперсовременный" прибор учета по "специальной цене". В реальности же этот счетчик может оказаться бракованным или вовсе не соответствующим стандартам. А может быть и так, что после получения предоплаты "специалист" просто исчезнет», — пояснил Бондарь.

Материалы по теме:
Россиянам пригрозили отобрать дачи. Кто и почему может остаться без земли?
Россиянам пригрозили отобрать дачи.Кто и почему может остаться без земли?
13 августа 2024
«Плакала каждый день» Студенты больше не хотят жить в общагах и массово снимают квартиры. Какие трудности их поджидают?
«Плакала каждый день»Студенты больше не хотят жить в общагах и массово снимают квартиры. Какие трудности их поджидают?
19 августа 2024

Другой распространенный вариант — фиктивная поверка счетчиков. Злоумышленники создают видимость деятельности, выдают какие-то бумаги, но на деле никакой поверки не производят. В результате во время настоящей поверки выясняется, что процедура не проводилась, и владельцу приходится платить штраф.

«Чтобы не стать жертвой подобных махинаций, жителям квартир стоит быть бдительными. Прежде всего нужно помнить, что любые работы со счетчиками должны проводиться только по предварительной договоренности с управляющей компанией или водоканалом. Стоит проверять удостоверения у людей, представляющихся сотрудниками коммунальных служб, и не стесняться звонить в эти службы для подтверждения. Важно также знать сроки поверки своих счетчиков. Эта информация обычно указывается в квитанциях или ее можно узнать в управляющей компании», — подчеркнул эксперт.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с установкой и заменой счетчиков электроэнергии. Злоумышленники обращаются к жильцам от лица Россетей и пытаются убедить поставить или заменить приборы учета. После этого аферисты пытаются получить данные граждан для входа на портал «Госуслуги».

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Над Россией за ночь сбили почти 20 беспилотников. ВСУ пытались атаковать аэропорт Калуги

      Трамп обошел Харрис по связанному с Россией вопросу

      Кандидат Харрис в вице-президенты извинился за ложь о своей военной службе

      Военным поставили партию БМП и БМД с защитой от дронов

      Икона рухнула на голову 12-летнего россиянина во время богослужения в храме

      Трамп раскритиковал интервью Харрис и Уолца

      Три редчайшие рыбы обогатили рыбаков

      Медведев объяснил желание Киева вернуть контроль над Донбассом

      Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

      Россиян предупредили о популярных схемах мошенничества со счетчиками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше