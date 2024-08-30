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17:09, 30 августа 2024Моя страна

Россияне заметили переплывающего водохранилище медведя

В Башкирии сняли на видео переплывающего водохранилище медведя

Кадр: ГТРК «Башкортостан»

Жители Мелеузовского района Башкирии заметили медведя, плавающего в воде. На кадры, появившиеся в соцсетях, обратило внимание ГТРК Башкортостан.

На видео запечатлен дикий зверь, переплывающий Нугушское водохранилище. Позже отдыхающие засняли там же кабана, которого не спугнуло присутствие людей.

Ранее сообщалось, что научные сотрудники Кавказского государственного природного биосферного заповедника посчитали медведей. Учет проводился с 12 по 18 июня, 68 особей оказались одиночными. Брачных скоплений животных не наблюдалось, однако специалисты встретили большое количество парных групп.

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      Варвара Кошечкина
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