В Кавказском заповеднике посчитали медведей

В Кавказском биосферном заповеднике насчитали 205 медведей

Научные сотрудники Кавказского государственного природного биосферного заповедника посчитали медведей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Отмечается, что учет проводился с 12 по 18 июня. При этом из упомянутого количества 68 особей оказались одиночными. В то же время брачных скоплений животных не наблюдалось, однако специалисты встретили большое количество парных групп.

По мнению научных сотрудников Кавказского заповедника, результаты учета говорят о стабильном состоянии популяции медведей за последние несколько лет.

В июле в Кавказском заповеднике начали считать высокогорных копытных. Научные сотрудники, государственные инспекторы, сотрудники отделов туризма и экопросвещения, а также научные волонтеры выходили на 16 учетных участков.