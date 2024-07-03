В Кавказском государственном заповеднике начали считать туров и серн

В Кавказском заповеднике начали считать высокогорных копытных. Об этом пишут в Telegram-канале учреждения.

Отмечается, что на 16 учетных участков вышли научные сотрудники, государственные инспекторы, сотрудники отделов туризма и экопросвещения, а также научные волонтеры. Специалисты намерены отследить количество туров и серн.

«Учет проводится одновременно на всех участках путем подсчета всех животных, замеченных в пределах каждого участка», — говорится в сообщении.

Так, каждая группа экспертов заполняет дневник наблюдений, в который вносит полученную информацию о замеченных животных. «Состояние обоих видов копытных ученые называют благополучным», — уточняют специалисты.

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