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20:51, 3 июля 2024Моя страна

В Кавказском заповеднике начали считать высокогорных копытных

В Кавказском государственном заповеднике начали считать туров и серн

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

В Кавказском заповеднике начали считать высокогорных копытных. Об этом пишут в Telegram-канале учреждения.

Отмечается, что на 16 учетных участков вышли научные сотрудники, государственные инспекторы, сотрудники отделов туризма и экопросвещения, а также научные волонтеры. Специалисты намерены отследить количество туров и серн.

«Учет проводится одновременно на всех участках путем подсчета всех животных, замеченных в пределах каждого участка», — говорится в сообщении.

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Так, каждая группа экспертов заполняет дневник наблюдений, в который вносит полученную информацию о замеченных животных. «Состояние обоих видов копытных ученые называют благополучным», — уточняют специалисты.

В ноябре 2023 года в Приморье составили родословные леопардов. Анализ генеалогического древа показал, что оно делится на 10 отдельных линий, в самой крупной из которых сразу три поколения хищников.

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      Екатерина Ештокина
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