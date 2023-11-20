В Приморье составили родословные леопардов

В нацпарке «Земля леопарда» составили родословные леопардов

В нацпарке «Земля Леопарда» в Приморье составили родословные для трети популяции леопардов. Об этом сообщается в Telegram-канале учреждения.

Специалисты собрали генеалогическое древо для более чем 100 больших кошек. Анализ показал, что древо делится на 10 отдельных линий, в самой крупной из которых сразу три поколения хищников. Для анализа взяли массив данных фотомониторинга, собранных заповедником с 2013 по 2023 годы.

«Особая ценность данных в том, что они открывают новые возможности для изучения изменений внутри популяции на протяжении поколений. Можно получить представление о расселении детенышей леопарда в дикой природе после отделения от матери, а также узнать, в каком возрасте они начинают самостоятельную жизнь», — говорится в публикации.

Так, за время исследований ученые узнали о необычной гендерной разнице между кошками. Например, котенок самки Leo 101F, тоже самка, осталась на материнском участке, а вот котенок из следующего выводка — Leo 252M по имени Мартин Фьерро ушел за 70 километров от места, где обитал с матерью. Он занял новый участок, где леопардов не видели десятилетиями.

Ранее заповедник Курильский посчитал медведей на нерестовых реках — в 2023 году там жили 87 особей. Так, на Тятинском (Северном) участке обитали 59 медведей, на Алехинском (Южном) участке — 28. На частичную передислокацию медведей повлияло то, что численность лососевых на нерестилищах юга Кунашира незначительная.