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16:50, 17 ноября 2023Моя страна

В Курильском заповеднике посчитали медведей

В заповеднике «Курильский» насчитали 87 медведей

Фото: Unsplash

В заповеднике «Курильский» посчитали медведей на нерестовых реках — в 2023 году там жили 87 особей. Об этом сообщает Sakh.Online.

Так, на Тятинском (Северном) участке обитали 59 медведей, на Алехинском (Южном) участке — 28. Как отметил научный сотрудник заповедника Сергей Стефанов, на частичную передислокацию медведей повлияло то, что численность лососевых на нерестилищах юга Кунашира незначительная.

Учет вели с 24 августа по 26 сентября 2023 года, когда был массовый ход горбуши и начало захода кеты на нерест. Главной задачей было идентифицировать каждое отдельное животное, идентификацию проводили по следам, при помощи фотоловушек и путем непосредственного наблюдения за животными в местах их кормежки.

Ранее заповедник предупредил туристов и местных жителей о подозрительных рассылках в соцсетях с предложением покормить медведей. По данным учреждения, в последнее время участились случаи, когда пользователям называют конкретное место и предлагают поехать покормить хищника, который якобы «сидит на дороге и ждет печеньки». Там напомнили, что бурый медведь — это большой зверь, представляющий опасность, и попросили не кормить хищника.

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      Сергей Истомин
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