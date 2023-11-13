На Курилах обратились к туристам по поводу «ждущего печеньки» бурого медведя

В заповеднике «Курильский» напомнили туристам об опасности бурых медведей

Туристов, путешествующих по курильским островам, а также местных жителей предупредили о подозрительных рассылках в соцсетях с предложением покормить бурых медведей. Обращение по соответствующему поводу во «ВКонтакте» выпустил заповедник «Курильский», расположенный на острове Кунашир.

По его информации, в последнее время участились случаи, когда пользователям называют конкретное место и предлагают поехать покормить хищника, который якобы «сидит на дороге и ждет печеньки».

В учреждении напомнили, что бурый медведь — это большой зверь, представляющий опасность. Будучи прикормленным на дороге, он может не только вызвать серьезное ДТП с тяжелыми последствиями, но и напасть на одиноких путников или организованные туристические группы, следующие пешком.

«Сидящим в автомобиле кажется, что они находятся в безопасности, бросая зверю печеньки из окошка авто. Но на самом деле, они подвергают угрозе свою жизнь, жизнь других людей и самого медведя», — указали сотрудники заповедника и попросили граждан не кормить диких животных, а также не оставлять мусор и отходы в местах своего пребывания.

Ранее на курильском острове Кунашир заметили двухцветного медведя — он был наполовину бурый, наполовину — белый. Группа туристов встретила медведя по дороге из Головнино. Почему у него такой окрас — неизвестно.