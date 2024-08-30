Россиянин собирал деньги для ВСУ и попал под суд

В Кемеровской области осудят мужчину по делу о госизмене

Кемеровский областной суд рассматривает дело против 28-летнего жителя Новокузнецка о госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

По данным ведомства, в 2023 году подсудимый в интернете призывал к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России. Также он собирал деньги и переводил в фонд, оказывающий финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Мужчина обвиняется по статье 275 («Государственная измена») и 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации») УК РФ. Отмечается, что дело рассматривается в закрытом режиме.

Ранее стало известно, что жителя Алтайского края заключили под стражу за перевод денег на нужды ВСУ.