Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:20, 30 августа 2024Силовые структуры

Россиянин собирал деньги для ВСУ и попал под суд

В Кемеровской области осудят мужчину по делу о госизмене

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Кемеровский областной суд рассматривает дело против 28-летнего жителя Новокузнецка о госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенном пресс-центре судов региона.

По данным ведомства, в 2023 году подсудимый в интернете призывал к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России. Также он собирал деньги и переводил в фонд, оказывающий финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Мужчина обвиняется по статье 275 («Государственная измена») и 280.4 («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации») УК РФ. Отмечается, что дело рассматривается в закрытом режиме.

Ранее стало известно, что жителя Алтайского края заключили под стражу за перевод денег на нужды ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Над Россией за ночь сбили почти 20 беспилотников. ВСУ пытались атаковать аэропорт Калуги

      Российский черный металл хлынул в Индию

      Рэпер Xzibit захотел остаться в России ради корпоративов

      В России отреагировали на намерение Евросоюза создать военный центр на Украине

      Задержанные воевавшие на стороне Украины колумбийские наемники попали на видео

      Рита Дакота поделилась видео в откровенном наряде

      Основательница Wildberries вновь стала богатейшей женщиной в стране

      На Украине назвали сроки прекращения транзита российской нефти в Европу

      Страны БРИКС ищут общие пути решения проблемы климата. Почему зеленые технологии так важны?

      Минобороны Франции опровергло данные об отказе ОАЭ покупать самолеты из-за ареста Дурова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше