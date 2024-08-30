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11:54, 30 августа 2024Силовые структуры

Россиянин заказал из Таиланда гашиш в банке из-под скраба

В Москве задержали мужчину при получении посылки с гашишем из Таиланда

Кадр: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

В Москве задержали 37-летнего мужчину при получении посылки с гашишем из Таиланда. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

По данным ведомства, таможенники нашли в посылке 225 граммов запрещенного вещества. Он был спрятан в банку от косметического скраба. Когда россиянин пришел получать товар, его ждали правоохранители. Мужчина пытался скрыться и утверждал, что посылка не его. Однако в квартире задержанного обнаружили готовые закладки с гашишем, травматический пистолет, печати различных силовых ведомств, материал для упаковки наркотиков, телефоны и детектор для обнаружения камер видеонаблюдения.

Тогда мужчина признался, что покупал вещества для сбыта в Москве и области. В отношении него возбуждено дело по статье о контрабанде наркотиков в крупном размере. Россиянину грозит до 20 лет колонии.
 
Ранее Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы военнослужащего за распространение наркотиков.

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      Екатерина Кашурникова
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