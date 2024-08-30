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17:25, 30 августа 2024Россия

Россиянка разгромила сауну из-за залога в две тысячи рублей и попала на видео

В Екатеринбурге женщина разгромила сауну и избила 65-летнюю сотрудницу

В Екатеринбурге женщина разгромила сауну из-за залога в две тысячи рублей и избила 65-летнюю сотрудницу. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовало издание «Подъем» в Telegram-канале.

На представленном видеоролике женщина в холле здания набрасывается с кулаками на работницу, матерится и переворачивает оборудование.

По сведениям «Подъема», администратор не стала возвращать деньги, поскольку гостья со своей компанией разрезала арбуз на бильярдном столе и испортила сукно.

«Она кричала, что она сотрудник банка, и ей все дозволено, что она решит все вопросы. И мы просили полицию задержать ее», — поделились работники сауны.

Ущерб предварительно оценили в 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Челябинске охрана алкогольного маркета избила бойца специальной военной операции (СВО) на Украине из-за одного подозрения — они решили, что мужчина выносил товар из магазина без оплаты.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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